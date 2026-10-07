OpenAI publikuje 722 článků týkajících se nevyřešených matematických problémů

OpenAI nadále šlape do schopností svých modelů pro řešení matematických problémů, které dosud lidstvu odolávají. Nově vydala podklady ke stovkám takových úloh. Články vznikly jako vedlejší produkt testování doposud nezveřejněného AI modelu.
Model dostal za úkol vyřešit 4000 doposud nevyřešených matematických problémů (většinou se jedná o nalezení důkazu domněnky). Výsledky jsou zveřejněny na GitHubu. Články zatím neprošly recenzním řízením. Už se ale začínají objevovat reakce matematiků, kteří se některými problémy dlouhodobě zabývali.
Zajímavý je třeba komentář Jakea Boggana, který 24 let pracoval na důkazu Bernettovy domněnky, který model od OpenAI údajně nalezl. Není to zrovna veselé čtení.