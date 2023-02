OpenAI vydává nástroj pro odhalování textů napsaných umělou inteligencí

Autor: @ Laurent - Fotolia.com

Tvůrce ChatGPT, společnost OpenAI, zveřejnila webový nástroj pro odhalování textů napsaných strojem. Má pomoci nejen učitelům zjistit, zda je daný text dílem člověka či umělé inteligence. OpenAI upozorňuje na to, že nástroj zatím není dokonalý a výsledky jeho zpracování závisejí mimo jiné na tom, zda je zkoumaný text podobný materiálům, na kterých byla analýza trénována. Může docházet k falešným pozitivitám i negativitám, takže by nemělo jít o jediný zdroj, dle kterého bude zkoumaný text posuzován.





Funguje to tak, že uživatel vloží do formuláře kus textu a systém ohodnotí, s jakou pravděpodobností jde o dílo umělé inteligence. Výsledek se zobrazí v pětibodové škále: velmi pravděpodobně nevytvořeno uměle, zřejmě ne, nejasné, zřejmě ano, pravděpodobně ano. Nejlépe to zatím funguje s anglickými texty o délce přibližně tisíc slov, u ostatních jazyků je výkon výrazně horší. Nástroj si neporadí ani se zdrojovými kódy.