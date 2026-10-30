OpenAI zveřejnila důkaz vyvracející hypotézu exponenciálního času

Společnost OpenAI 26. října zveřejnila práci [PDF], v níž její AI údajně vyvrátila jednu ze základních hypotéz teoretické informatiky – hypotézu exponenciálního času (ETH).
ETH předpokládá, že problém 3-SAT, tedy rozhodování o splnitelnosti logických formulí, nelze v nejhorším případě řešit v subexponenciálním čase. Vědci dlouhodobě předpokládali, že je pravdivá a mnoho odborných prací na tom založilo závěry o výpočetní obtížnosti různých problémů.
OpenAI nyní představila algoritmus, který má 3-SAT řešit v subexponenciálním čase, a dokonce počítat počet řešení. Neznamená to však vyřešení slavného problému P vs. NP, protože nový algoritmus stále nemá polynomiální časovou složitost.
Důkaz byl také formalizován a strojově ověřen v systému Lean. Formalizace potvrzuje mírně slabší časový odhad než publikovaný článek, stále však dostatečný k vyvrácení ETH. Nezávislé přezkoumání důkazu organizují Russell Impagliazzo a Ramamohan Paturi, kteří ETH původně formulovali, spolu s Ryanem Williamsem z MIT. Pokud důkaz obstojí, půjde o zásadní průlom v teorii výpočetní složitosti.