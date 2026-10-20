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OpenBSD 8.0 vylepšuje virtualizaci, podporu grafiky i hibernaci

Petr Krčmář
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OpenBSD ryba notebook Autor: Petr Hercík
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Vývojáři uvolnili OpenBSD 8.0, které vychází téměř přesně po 31 letech od oficiálního zrození projektu. Čerstvé vydání rozšiřuje možnosti virtualizační platformy VMM/VMD, protože virtuální stroje mohou nyní využít až 64 virtuálních procesorů, přibyla podpora x2APIC a další změny pro virtio i obrazy QCOW.

Uživatelé novějšího hardwaru se mohou těšit z podpory grafických karet Intel Arc A-Series v ovladači inteldrm. Na arm64 přibyla hibernace a vylepšení se dočkaly také ovladače pro bezdrátová zařízení Qualcomm. Ty nově podporují mimo jiné 802.11n a roaming mezi přístupovými body.

Síťovou výbavu rozšířuje démon rtrd pro protokol RPKI-to-Router. Změny se týkají také webového serveru httpd, který nově umí nastavovat vlastní HTTP hlavičky a odmítá některé chybně formátované požadavky. Výchozí nastavení TLS u httpd i relayd přechází na přísnější profil.

Součástí seznamu změn je řada bezpečnostních oprav v jádře, síťových službách i systémových nástrojích. Aktualizace se dočkala také knihovna LibreSSL, která opravuje například práci s archivy v nástroji pax a posiluje ochranu v syspatch.

OpenBSD 8.0 zároveň ukončuje podporu architektury Loongson, která už není podporována v kompilátoru Clang 22. Příjemné jsou také například novinky v terminálovém multiplexeru tmux, například modální panely a další možnosti zachycení obsahu terminálu.

(Upozornil Petr Hercík.)

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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