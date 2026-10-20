OpenBSD 8.0 vylepšuje virtualizaci, podporu grafiky i hibernaci

Vývojáři uvolnili OpenBSD 8.0, které vychází téměř přesně po 31 letech od oficiálního zrození projektu. Čerstvé vydání rozšiřuje možnosti virtualizační platformy VMM/VMD, protože virtuální stroje mohou nyní využít až 64 virtuálních procesorů, přibyla podpora x2APIC a další změny pro virtio i obrazy QCOW.
Uživatelé novějšího hardwaru se mohou těšit z podpory grafických karet Intel Arc A-Series v ovladači inteldrm. Na arm64 přibyla hibernace a vylepšení se dočkaly také ovladače pro bezdrátová zařízení Qualcomm. Ty nově podporují mimo jiné 802.11n a roaming mezi přístupovými body.
Síťovou výbavu rozšířuje démon rtrd pro protokol RPKI-to-Router. Změny se týkají také webového serveru httpd, který nově umí nastavovat vlastní HTTP hlavičky a odmítá některé chybně formátované požadavky. Výchozí nastavení TLS u httpd i relayd přechází na přísnější profil.
Součástí seznamu změn je řada bezpečnostních oprav v jádře, síťových službách i systémových nástrojích. Aktualizace se dočkala také knihovna LibreSSL, která opravuje například práci s archivy v nástroji pax a posiluje ochranu v syspatch.
OpenBSD 8.0 zároveň ukončuje podporu architektury Loongson, která už není podporována v kompilátoru Clang 22. Příjemné jsou také například novinky v terminálovém multiplexeru tmux, například modální panely a další možnosti zachycení obsahu terminálu.
(Upozornil Petr Hercík.)