OpenClaw 2.0 míří do firem

Před týdnem vyšel autonomní AI agent OpenClaw ve verzi 2.0. Jeho autor Peter Steinberger možná v nadsázce řekl, že OpenClaw 2.0 je napsaný pomocí OpenClaw. Hlavní novinkou je, že již nejde jen o osobního asistenta, ale dokáže pracovat s více lidmi v týmu, což nazývá multiplayer AI coding. Tím cílí na firmy.
Posílena je také bezpečnost, což byla v minulosti slabá stránka OpenClaw. Připomeňme, že podobný, ale jednodušší nástroj NanoClaw používá k izolaci Docker. Nově OpenClaw 2.0 může také používat Docker, ale není to výchozí nastavení. Pro úplnost zmiňme ještě PicoClaw pro běh na velmi malých zařízeních.
(zdroj: slashdot)