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OpenClaw 2.0 míří do firem

Jan Fikar
Včera
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OpenClaw Autor: OpenClaw
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Před týdnem vyšel autonomní AI agent OpenClaw ve verzi 2.0. Jeho autor Peter Steinberger možná v nadsázce řekl, že OpenClaw 2.0 je napsaný pomocí OpenClaw. Hlavní novinkou je, že již nejde jen o osobního asistenta, ale dokáže pracovat s více lidmi v týmu, což nazývá multiplayer AI coding. Tím cílí na firmy.

Posílena je také bezpečnost, což byla v minulosti slabá stránka OpenClaw. Připomeňme, že podobný, ale jednodušší nástroj NanoClaw používá k izolaci Docker. Nově OpenClaw 2.0 může také používat Docker, ale není to výchozí nastavení. Pro úplnost zmiňme ještě PicoClaw pro běh na velmi malých zařízeních.

(zdroj: slashdot)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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