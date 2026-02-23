OpenClaw na Raspberry Pi

OpenClaw (dříve Clawdbot a Moltbot) je open source AI agent, který dokáže psát e-maily, třídit poštu a plánovat v kalendáři. Popularitu získal s projektem Moltbook, což je fórum pro AI, kde si mohou stěžovat. Nicméně některé příspěvky mohou být podvrh.
OpenClaw na tom není s bezpečností moc dobře. Proto je doporučováno jej nepoužívat na vlastním zařízení se spoustou soukromých informací. Místo toho uživatelé používají například mac Mini, až se to projevilo na jejich nedostatku. Dalšími na řadě by mohly být počítače Raspberry Pi. Lze použít Raspberry Pi 5, ale i Raspberry Pi 2W (čtyři jádra, 1 GHz, 512 MB RAM). Kromě toho je zde ještě projekt PicoClaw v Go, který umožňuje běh i na ještě menších zařízeních jako je například Lichee RV Nano (dvě jádra, 1 GHz, 256 MB RAM).