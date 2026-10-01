OpenMandriva ROME 26.09 přináší jádro 7.2, LLVM 23 a podporu Snapu

Projekt OpenMandriva vydal po delší odmlce novou verzi své rolling-release distribuce ROME s označením 26.09. Vývoj podle autorů zkomplikovaly technické problémy, nedostatek času i pokus o sabotáž distribuce. Nové instalační obrazy proto vycházejí až po rozsáhlejším testování, přestože uživatelé této průběžné větve dostávali aktualizované balíčky průběžně.
Mezi hlavní novinky patří čerstvé linuxové jádro 7.2.7, LLVM/Clang 23.1.2, GCC 16.2.0, glibc 2.44 a RPM 6.1.0. Aktualizovány byly také knihovny Qt a GTK, grafický stack Mesa, PipeWire, FFmpeg nebo kancelářský balík LibreOffice. Vývojáři dokončili také nástroj pro bootstrap distribuce na nové architektury a připravili základ pro porty RISC-V a LoongArch64.
Výrazně se změnila podpora grafiky a hardwarové akcelerace. ROCm je k dispozici ve verzi 10.0.0 a distribuce obsahuje také řadu nástrojů pro lokální umělou inteligenci, například llama.cpp, Ollama, Whisper.cpp, Stable Diffusion.cpp nebo ComfyUI. Otevřený ovladač pro karty od Nvidie je nově přímo součástí jádra, takže by se při jeho aktualizaci neměl rozcházet s verzí jádra. Proprietární ovladač byl aktualizován na verzi 610.57.04.
V edicích Plasma a LXQt je k dispozici prohlížeč Helium založený na Chromiu, který nahrazuje doposud používané ungoogled-chromium. OpenMandriva nově podporuje také balíčky Snap vedle již dostupných formátů Flatpak a AppImage. K dispozici jsou obrazy s prostředími Plasma 6, GNOME, LXQt, MATE a Xfce, přičemž Plasma je dostupná ve variantách pro X11 i Wayland. Distribuce nabízí také speciálně optimalizované sestavení pro procesory AMD Ryzen.