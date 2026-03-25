OpenShot 3.5 je rychlejší a stabilnější, vylepšuje i GPU akceleraci a přidává podporu AI

Nová verze video editoru OpenShot zase dostává spoustu sympatických vylepšení. Tvůrci nasadili novou výchozí timeline, která disponuje daleko rychlejším zoomováním, scrollováním i úpravami a nechybí ani nový panel klíčových snímků (ve výchozím nastavení zapnutý). Obecně zde došlo ke zrychlení o zhruba 35 %, speciálně u efektů a zpracování snímků.
Vylepšena je kvalita exportu malých videí, akcelerace kódování i dekódování s GPU, stabilita s rozšířenými testy či UI testy. Zjednodušena je tvorba přechodů mezi zvukovými stopami (zrychluje také import zvukových souborů a práce s nimi), přibyla podpora maskování pro všechny efekty, vylepšeny jsou animované masky a uživatel má k dispozici nové ovládání pro masky. Je zde také nový výchozí Chroma Key s měkčími okraji, vyšší kvalitou a rychlejším během.
Jako experimentální se do OpenShotu integruje ComfyUI pro nasazení AI systémů. Ve většině oblastí pak došlo na opravy mnoha chyb.