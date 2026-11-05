OpenSSH 10.6p2 řeší kritickou zranitelnost systémů s musl libc

Projekt OpenSSH vydalo verzi 10.6p2, která obsahuje dočasné řešení kritické zranitelnosti. Podle oznámení se problém týká linuxových systémů používajících knihovnu musl libc, které pro ověřování heslem nepoužívají PAM. Příkladem takové distribuce je Alpine Linux.
Provozovatelé těchto systémů by měli okamžitě nastavit
PasswordAuthentication na hodnotu
no. Zranitelnost se podle vývojářů netýká nelinuxových systémů, linuxových distribucí s glibc ani linuxových systémů, které pro ověřování heslem používají PAM. Příčina podle OpenSSH leží mimo samotný projekt, ten však rychle připravil dočasné opatření.
Vývojáři uvedli, že o problému věděli teprve den před vydáním aktualizace. K rychlému zveřejnění je vedou i nedávné případy, kdy AI agenti znovu objevili chyby během několika hodin. Dlouhá embarga proto považují za riziko, které může více prospívat útočníkům.
(Upozornil Ondřej Caletka.)