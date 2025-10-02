Root.cz  »  Nástroje a utility  »  OpenSSL 3.6 nabízí podporu ověřování podpisů LMS a funkci pro správu konfigurace

OpenSSL 3.6 nabízí podporu ověřování podpisů LMS a funkci pro správu konfigurace

Petr Krčmář
Dnes
Zámek klávesnice Autor: Depositphotos

Po půl roce od předchozího vydání byla uvolněna nová verze OpenSSL s označením 3.6. Mezi hlavní novinky patří podpora ověřování podpisů LMS podle doporučení NIST SP 800–208 a podpora symetrických klíčových objektů EVP_SKEY pro metody odvození klíčů a výměny klíčů prostřednictvím funkcí EVP_KDF_CTX_set_SKEY(), EVP_KDF_derive_SKEY()EVP_PKEY_derive_SKEY().

Kromě toho OpenSSL zavádí nástroj openssl configutl, který lze použít ke zpracování konfiguračního souboru a k dumpu konfiguračního souboru. Přidává také podporu pro sestavení OpenSSL pomocí kompilátorů podporujících funkce C-99, protože nástrojová sada ANSI-C již pro sestavení OpenSSL nestačí.

Mezi další nové funkce patří FIPS 140–3 PCT při generování klíčů DH, PCT pro import klíčů pro SLH-DSA v režimu FIPS a podpora poskytovatele FIPS pro provádění PCT při importu klíčů pro kryptografické algoritmy RSA, EC a ECX, což je vyžadováno normou FIPS 140–3 IG 10.3.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

