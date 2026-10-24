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OpenSSL 4.1 přidává další optimalizace využívající AVX-512

Petr Krčmář
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OpenSSL Autor: OpenSSL
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Vývojáři uvolnili knihovnu OpenSSL 4.1, která přináší podporu DTLS 1.3, další výkonnostní vylepšení a nové optimalizace pro instrukční sadu AVX-512. Zároveň končí podpora systémů Windows na procesorech Itanium a také podpora pro embedded systém Windows CE.

Novinkou je také podpora mechanismu GREASE, který při navazování TLS spojení posílá náhodné hodnoty určené k testování toho, zda protistrana správně zpracuje neznámé položky protokolu. To může pomoci odhalit problémy s kompatibilitou dříve a zlepšit odolnost ekosystému TLS.

Výkonnostní změny zahrnují optimalizované operace SHAKE x4 pro ML-DSA na architektuře x86–64 a úpravy pro dešifrování AES-CBC využívající instrukce AVX-512 a AES. Vydání tak rozšiřuje dosavadní podporu AVX-512 v OpenSSL.

AVX-512 je sada vektorových instrukcí pro procesory x86, která umožňuje zpracovávat širší bloky dat najednou a může urychlit vhodné výpočty. Skutečný přínos pak závisí na programu i konkrétním procesoru. Podporují ji například vybrané procesory Intel Xeon, některé starší modely Core a procesory AMD od architektury Zen 4, tedy řady Ryzen 7000 a novější.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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