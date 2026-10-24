OpenSSL 4.1 přidává další optimalizace využívající AVX-512

Vývojáři uvolnili knihovnu OpenSSL 4.1, která přináší podporu DTLS 1.3, další výkonnostní vylepšení a nové optimalizace pro instrukční sadu AVX-512. Zároveň končí podpora systémů Windows na procesorech Itanium a také podpora pro embedded systém Windows CE.
Novinkou je také podpora mechanismu GREASE, který při navazování TLS spojení posílá náhodné hodnoty určené k testování toho, zda protistrana správně zpracuje neznámé položky protokolu. To může pomoci odhalit problémy s kompatibilitou dříve a zlepšit odolnost ekosystému TLS.
Výkonnostní změny zahrnují optimalizované operace SHAKE x4 pro ML-DSA na architektuře x86–64 a úpravy pro dešifrování AES-CBC využívající instrukce AVX-512 a AES. Vydání tak rozšiřuje dosavadní podporu AVX-512 v OpenSSL.
AVX-512 je sada vektorových instrukcí pro procesory x86, která umožňuje zpracovávat širší bloky dat najednou a může urychlit vhodné výpočty. Skutečný přínos pak závisí na programu i konkrétním procesoru. Podporují ji například vybrané procesory Intel Xeon, některé starší modely Core a procesory AMD od architektury Zen 4, tedy řady Ryzen 7000 a novější.