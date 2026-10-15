OpenSSL Conference 2026 v Prahe končí blokmi o postkvantovej migrácii, IoT a FIPS 140-3

Dnes, 15. októbra, v Prahe končí OpenSSL Conference 2026. Trojdňový hlavný program obsahuje 97 prednášok v štyroch paralelných miestnostiach a záverečný deň je výrazne zameraný na praktické problémy nasadzovania postkvantovej kryptografie.
Ráno sú na programe prednášky The Last Mile of PQC Migration: From Cryptographic Inventory to Production Remediation a Post-Quantum Cryptography on a Budget: Benchmarking ML-KEM and ML-DSA on Constrained IoT Hardware. Konferencia tak presúva pozornosť od samotnej štandardizácie PQC algoritmov k inventarizácii kryptografie, migrácii existujúcich systémov a reálnym obmedzeniam zariadení s malým výkonom a pamäťou.
Popoludní sa program venuje aj návrhu postkvantovej PKI v prednáške Composites Aren’t Optional: Designing PKI for the Post-Quantum Transition and Beyond, integrácii PQC do knižnice Bouncy Castle s pomocou AI a problému certifikácie v prednáške FIPS 140-3 Meets PQC – The Compliance Gap Nobody Planned For.
Súčasťou dnešného programu je aj vystúpenie Daniela J. Bernsteina Getting a subroutine right: a case study a prednáška o ochrane open-source kryptografických knižníc nad rámec tradičných constant-time implementácií. Kompletný program konferencie ukazuje, že praktická postkvantová migrácia už nie je iba otázkou výberu ML-KEM alebo ML-DSA, ale zahŕňa aj PKI, certifikáciu, hardvér, kryptografickú inventarizáciu a aplikačnú kompatibilitu.