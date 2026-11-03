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openSUSE Leap 16.1 je na světě

Luboš Kocman
Včera
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openSUSE Autor: openSUSE
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Projekt openSUSE dnes oficiálně vydal openSUSE Leap 16.1, novou verzi své stabilní linuxové distribuce. Novinkou je také neměnný režim, který nahrazuje dosavadní samostatnou distribuci openSUSE Leap Micro.

Podrobnosti o novém vydání najdete v oficiálním oznámení nebo v českém překladu oznámení. Instalační obrazy jsou již dostupné na get.opensuse.org.

Vydání bude společně oslavováno v pátek ve virtuálním baru a na komunitních release parties, včetně veřejné release party 11. listopadu v pražském SUSE. Podrobnosti najdete na openSUSE wiki.

Můžete také vložit zpětnou vazbu do ankety k vydání.

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Autor zprávičky

Luboš Kocman

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