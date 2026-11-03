openSUSE Leap 16.1 je na světě

Projekt openSUSE dnes oficiálně vydal openSUSE Leap 16.1, novou verzi své stabilní linuxové distribuce. Novinkou je také neměnný režim, který nahrazuje dosavadní samostatnou distribuci openSUSE Leap Micro.
Podrobnosti o novém vydání najdete v oficiálním oznámení nebo v českém překladu oznámení. Instalační obrazy jsou již dostupné na get.opensuse.org.
Vydání bude společně oslavováno v pátek ve virtuálním baru a na komunitních release parties, včetně veřejné release party 11. listopadu v pražském SUSE. Podrobnosti najdete na openSUSE wiki.
Můžete také vložit zpětnou vazbu do ankety k vydání.