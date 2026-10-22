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openSUSE Leap 16.1 Release party v SUSE v Praze

Luboš Kocman
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SUSE Praha 2023 Autor: Tomáš Tichý
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Oslavte vydání openSUSE Leap 16.1 v Praze. Ve středu 4. listopadu 2026 jste zváni na malou oslavu vydání openSUSE Leap 16.1 do pražské kanceláře SUSE.

Jsou pro vás připraveny dvě krátké přednášky: Luboš Kocman vám poví, co je nového v openSUSE Leap 16.1. Lukáš Lánský pak představí nástroje pro migraci a přechod na novou verzi.

Nebudou chybět cupcakes, drobné občerstvení a příležitost popovídat si s ostatními příznivci openSUSE. Navíc budete mít možnost nahlédnout do nově zrekonstruovaných kanceláří společnosti SUSE.

Kdy: 4. listopadu 2026 od 19:00 (dorazit můžete už v 18:30 na neformální povídání)
Kde: SUSE Linux s.r.o., Křižíkova 148/34, Praha 8 – Karlín, 2. patro

Přijďte, ať už openSUSE používáte, přispíváte do projektu, nebo vás Linux jednoduše zajímá. Další informace najdete na stránce openSUSE Launch Parties.

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Autor zprávičky

Luboš Kocman

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