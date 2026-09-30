openSUSE Leap je možné nainstalovat v neměnném režimu, Leap Micro končí

Distribuce openSUSE Leap 16.1 vydala svého kandidáta na vydání (RC). Nejvýznamnější novinkou v připravované je zavedení nového neměnného režimu. Půjde o první verzí této řady, která nabídne neměnný režim, ve kterém je kořenový souborový systém připojen pouze pro čtení a aktualizace probíhají transakčně, tedy jako celek. Díky tomu lze změny systému bezpečně připravit a v případě problémů se vrátit k předchozímu funkčnímu stavu.
Neměnný režim nahradí samostatné obrazy Leap Micro. Už nevyjde Leap Micro 6.3 nebo 7.0, vývoj se zaměří na Leap v režimu Immutable. openSUSE jej do budoucna doporučuje především pro servery fungující jako hostitelé kontejnerů a virtuálních strojů. Uživatel si tuto variantu bude moci zvolit přímo v instalátoru operačního systému.
Leap Micro 6.2 lze na Leap 16.1 v neměnném režimu migrovat pomocí nástroje
opensuse-migration-tool. Migrace je zatím experimentální, takže vývojáři doporučují před jejím spuštěním vytvořit zálohu. Pro uživatele Leap Micro zůstávají k dispozici také připravené obrazy pro KVM, Xen, Microsoft Hyper-V, VMware, Harvester a cloudová prostředí.
V desktopové oblasti nepřináší Leap 16.1 novější hlavní řadu GNOME: zůstává u GNOME 48, pouze s novějšími opravami. Výraznější posun čeká uživatele KDE Plasma, která se aktualizuje z verze 6.4 na 6.6. Novější jsou také Qt 6.11 a KDE Frameworks 6.25.
Vývojáři nyní žádají uživatele o testování instalačních obrazů, neměnného režimu, desktopových prostředí i běžného serverového provozu. Chyby lze hlásit v Bugzille openSUSE. Před založením nového hlášení je vhodné projít seznam známých problémů.