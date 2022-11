openSUSE Tumbleweed končí se staršími 64bit x86 procesory

Očekávaný krok je tady, openSUSE Tumbleweed se po jiných distribucích také posouvá z x86_64 verze 1 k x86_64 verze 2. Pro uživatelé této rolující distribuce to znamená jediné: na její provoz budou potřebovat minimálně Intel generace Nehalem (45nm generace představená před 14 lety a reprezentovaná např. platformou LGA1366 a Core i7–920) či AMD Bulldozer (říjen 2011, např. nechvalně proslulý 32nm model FX-8150).





Zjednodušeně řečeno musí procesory pro provoz Tumbleweedu disponovat instrukčními sadami / instrukcemi CMPXCHG16B, LAHF-SAHF, POPCNT, SSE3, SSE4.1, SSE4.2 a SSSE3. Nejde o nijak šokující krok, ani nic, co by nedávalo smysl. Provozovat dnes čtyřjádrový Nehalem je spíše plýtváním elektřinou na velmi neefektivní CPU a celou platformu, takřka jakýkoli levný Celeron odvede lepší práci při zlomku spotřeby.





Dalším logickým mezníkem bude přechod na x86_64 v3, což už si vydává instrukce typu AVX. Ale na to je ještě několik let času. Další mezník x86–64-v4 již vyžaduje AVX-512, pročež s dosavadním vlažným nástupem instrukčních sad této třídy předpokládejme, že povýšení nároků na v4 nyní spíše spadá do sféry sci-fi.