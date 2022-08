OpenSUSE zvažuje odstranění ReiserFS

Autor: SUSE

Jeff Mahoney, který spravuje nástroje pro ReiserFS, v pátek navrhl, aby OpenSUSE odstranilo podporu pro souborový systém ReiserFS. SUSE zavedlo podporu ReiserFS před asi dvaceti lety, jako zřejmě jediná větší distribuce. V současnosti je ReiserFS prakticky neudržovaný. Nástroje, které Jeff spravuje, byly naposledy aktualizovány před pěti lety. Podobně je na tom ReiserFS 3 v jádře.

ReiserFS 4, na kterém pracuje Edward Shishkin, nějakou aktivitu vykazuje. Ten se však jen velice obtížně dostane do linuxového jádra. Jeff navrhuje ihned odstranit podporu ReiserFS 3 z Thumbleweed (rolling distro) a také z kernelu. Do dalších vydání by se změna dostala postupně.





(zdroj: lwn.net, phoronix)