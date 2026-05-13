OpenZFS 2.4.2 přidává podporu jádra Linux 7.0

Linuxoví uživatelé souborového systému ZFS, resp. jeho implementace OpenZFS v nové verzi 2.4.2 mohou přejít na jádro Linux 7.0, které je s touto aktualizací zahrnuto mezi podporované (uživatele např. FreeBSD nechť tato informace zanechá v klidu). Sluší se jedním dechem hned doplnit, že OpenZFS podporuje verze linuxového jádra sahající až k řadě 4.18 LTS. V rámci FreeBSD je zde zpětná podpora až pro FreeBSD 13.3.
Nová verze OpenZFS 2.4.2 dál přidává opravy pro initramfs, podporu
POSIX_FADV_DONTNEED, opravy pro testovací sady, aktualizaci podpory continuous integration (mj. o Fedoru 44 a FreeBSD 14.3, 14.4 a 15.1), některé rané opravy pro jádro Linux 7.1, vetší vynucování licence SPDX a některé blíže neupřesnění specifické změny pro Linux. Spolu s verzí 2.4.2 pak jde na svět i aktualizace předchozí řady v podobě verze 2.3.7, též zahrnující podporu pro jádro Linux 7.0.