Operační systém NULLos vytvořený pomocí AI

Rozmach velkých jazykových modelů umožňuje vytvořit dříve velmi složité projekty jen jednomu člověku. Německý vývojář Max Robert Mühlbronner se rozhodl napsat od začátku celý operační systém NULLos. Zatím funguje na x86_64 s UEFI a v QEMU. NULLos je napsaný v C a součástí je vlastní překladač cc. Zatím využívá knihovnu libc, ale pracuje na vlastní knihovně. V současnosti je k dispozici verze 0.3.1, která nabootuje přímo do příkazové řádky, což je malý shell vestavěný v jádře.
Do NULLos je v současnosti portováno asi 300 příkazů a na dalších asi 100 se nyní pracuje. Autor NULLos neposkytuje zdrojové kódy a říká, že je to tak lepší z bezpečnostního hlediska. Jeden člověk je menší bezpečnostní riziko, než tým vývojářů, kteří se někdy ani neznají.
(zdroj: phoronix)