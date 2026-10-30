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Operační systém NULLos vytvořený pomocí AI

Jan Fikar
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NULLos Autor: Max Robert Mühlbronner
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Rozmach velkých jazykových modelů umožňuje vytvořit dříve velmi složité projekty jen jednomu člověku. Německý vývojář Max Robert Mühlbronner se rozhodl napsat od začátku celý operační systém NULLos. Zatím funguje na x86_64 s UEFI a v QEMU. NULLos je napsaný v C a součástí je vlastní překladač cc. Zatím využívá knihovnu libc, ale pracuje na vlastní knihovně. V současnosti je k dispozici verze 0.3.1, která nabootuje přímo do příkazové řádky, což je malý shell vestavěný v jádře.

Do NULLos je v současnosti portováno asi 300 příkazů a na dalších asi 100 se nyní pracuje.  Autor NULLos neposkytuje zdrojové kódy a říká, že je to tak lepší z bezpečnostního hlediska. Jeden člověk je menší bezpečnostní riziko, než tým vývojářů, kteří se někdy ani neznají. 

(zdroj: phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



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