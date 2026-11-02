Operačný systém CMRX zameraný na bezpečnost IoT zariadení

Doba AI priniesla predstavu, že dnes može jedinec vytvoriť niečo, čo predtým nemohol. Projekt real-time operačného systému CMRX tento mýtus búra. CMRX nechce byť len ďalším operačným systémom s nezmyselnou sadou vlastností, ani nebol vytvorený s pomocou AI.
Cieľom projektu CMRX je implementovať real-time operačný systém pre IotT zariadenia tak, aby bol maximálne bezpečný. Zameriava sa Iot a embedded zariadenia využívajúce mikrokontroléry, ktorých CPU nepodporujú MMU a teda ani beh Linuxu, alebo iného plnohodnotného operačného systému s ochranou pamäte.
CMRX implementuje plnohodnotný userspace, využíva hardwareovu ochranu pamäte na izoláciu jadra od aplikácii a jednotlivých aplikácii vzájomne, podobne ako Linux. Operačný systém je na tento režim plne optimalizovaný ako po stránke výkonu, tak po stránke API. Pre vývojara je preto triviálne s ochranou pamäte pracovať. Jadro operačného systému ma mikrokernelový dizajn, takže ovládače bežia mimo jadra a tiež podliehaju ochrane pamäte. Prípadne zraniteľnosti v ovládačoch teda nemôžu poškodiť integritu jadra, ani aplikácii.
Celý systém je prenositeľný. Nemá vlastnu vrstvu HAL ale predpokladá použitie HAL výrobcu mikrokontroléra. Zatiaľ bol portovaný na mikrokontroléry architektúr ARMv6M, ARMv7M, ARMv8M a RISC-V.
Zdrojové kódy su k dispozícii pod licenciou MIT a projekt je otvorený prispievateľom. Autor CMRX verí, že pre bezpečnosť je to lepšie.