Opět: Microsoft chce s Bingem nahradit Google ve Firefoxu jako výchozí vyhledávač

Vysocí představitelé Microsoftu se prý snaží přimět Mozillu, aby neprodlužovala smlouvu s Googlem a odpříště byl výchozím vyhledávačem ve Firefoxu Bing. Toto není poprvé, co za těch 18 let v IT žurnalistice tuto zprávu vidím, vrací se s železnou pravidelností takřka pokaždé, když se blíží konec smlouvy Googlu s Mozillou.





Jsou tomu zhruba dva roky, co Mozilla použití Bingu testovala. Pro Microsoft by nepochybně bylo výhodné svůj novodobý vyhledávač dostat mezi širší publikum, zvláště když do něj nasazuje GPT-4 a má šanci ukázat, že jeho produkt je lepšíp než konkurence. To se ale těžko činí, když lid o existenci konkurence neví a stále platí, že na Windows se prohlížeč Microsoftu používá jen na stažení Chrome.