Aktualizace OpenSSL 4.1 odhalila nepříjemnou mezeru v ověřování TLS certifikátů v nástroji curl. Za určitých podmínek může curl přijmout certifikát pro doménu, kterou mezilehlá certifikační autorita podle svého omezení vydávat neměla. Nejde o případ, kdy by útočník mohl podstrčit libovolný certifikát: řetězec stále musí vést k důvěryhodné autoritě a problém se týká certifikátu s doménou uvedenou pouze v poli Common Name, nikoli v běžně používaném Subject Alternative Name (SAN).
Příčina je v rozdělení práce mezi dvěma částmi kódu. curl nejprve požádá OpenSSL o ověření certifikačního řetězce a potom si sám zkontroluje, zda jméno v certifikátu odpovídá požadované doméně. Pokud certifikát nemá DNS záznam v SAN, curl při této kontrole sahá po starším poli Common Name. OpenSSL před verzí 4.1 toto jméno navíc neformálně zahrnovalo do kontroly omezení mezilehlé autority. Verze 4.1 tuto historickou výjimku odstranila a problém je na světě.
Výsledkem je, že OpenSSL může řetězec vyhodnotit jako platný, protože podle standardu DNS omezení na jméno v Common Name nedopadají. Utilita curl pak jméno z Common Name přijme jako shodu s požadovaným serverem. Každá část tedy dělá to, co od ní její vlastní logika očekává, ale dohromady už neověří, zda vydané jméno respektuje omezení mezilehlého certifikátu. Rozdíl je vidět mezi OpenSSL verze 4.0.2, se kterou curl certifikát odmítl, a OpenSSL 4.1.0, kde jej naopak přijal.
Právě tady se střetává technická správnost se zpětnou kompatibilitou. OpenSSL se opírá o výklad standardů a upozorňuje, že aplikace, která si jméno ověřuje sama, odpovídá za to, jak ho kontroluje. Tvůrce curlu Daniel Stenberg naopak změnu označil za bezpečnostní regresi: roky fungující kontrola přestala stačit po úpravě knihovny, na kterou se curl spoléhá. O změně se sice píše v dokumentaci OpenSSL, její dopad na aplikace ale podle Stenberga nebyl dostatečně zřejmý.
Dlouhodobým řešením je přestat používat Common Name jako identitu serveru a spoléhat na SAN. Vývojáři nástroje curl připravují odstranění této záložní kontroly pro backend OpenSSL, jiné projekty volí podmíněné zapnutí kontroly Common Name už při ověřování řetězce. Doporučení OpenSSL je předat očekávané jméno přímo ověřovací funkci knihovny. Běžným uživatelům změna nejspíš nezpůsobí potíže, pro správce aplikací postavených na OpenSSL je ale důvodem prověřit, zda jejich vlastní ověřování jmen nespoléhá na chování, které verze 4.1 změnila.
(Upozornil Ondřej Caletka.)