Opravná verze KDE Plasma 6.8.1, vylepšení nejen pro KWin a Krdp

Několik dní po vydání verze 6.8 přichází aktualizovaná KDE Plasma 6.8.1, která řeší mnoho čerstvě nahlášených bolístek. Nejvíce se jich již tradičně sešlo v kompozitoru KWin, kde tvůrci řešili mimo jiné věci kolem DRM a Waylandu, plus implementovali novou proměnnou
KWIN_WAYLAND_SUPPORT_COMMIT_TIMING_V1.
KWin dále dostává vylepšení pro GPU Nvidia v situaci, kdy v systému je více GPU. Další nejčetnější komponenta nové Plasmy co do změn je KDE nástroj pro RDP spojení Krdp. Nechybí obligátní várka desítek menších dílčích oprav. Více v přehledu na domovském webu projektu.