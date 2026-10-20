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Opravná verze KDE Plasma 6.8.1, vylepšení nejen pro KWin a Krdp

David Ježek
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KDE Plasma 6 Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
KDE Plasma 6
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Několik dní po vydání verze 6.8 přichází aktualizovaná KDE Plasma 6.8.1, která řeší mnoho čerstvě nahlášených bolístek. Nejvíce se jich již tradičně sešlo v kompozitoru KWin, kde tvůrci řešili mimo jiné věci kolem DRM a Waylandu, plus implementovali novou proměnnou  KWIN_WAYLAND_SUPPORT_COMMIT_TIMING_V1.

KWin dále dostává vylepšení pro GPU Nvidia v situaci, kdy v systému je více GPU. Další nejčetnější komponenta nové Plasmy co do změn je KDE nástroj pro RDP spojení Krdp. Nechybí obligátní várka desítek menších dílčích oprav. Více v přehledu na domovském webu projektu.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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