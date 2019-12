 »   »  Oracle o vývoji XFS

Jan Fikar

Oracle na svém blogu zveřejnil zápisek Darricka Wonga o stavu souborového systému XFS. V tomto roce dostal XFS podporu lazytime , což umožňuje menší frekvenci zápisů atime a tedy zlepšuje výkon. Dále byla přidána podpora změny jmenovky (label) souborového systému za běhu a od Linuxu 5.4 by měla být urychlena alokace volného místa pro nový soubor.

V příštím roce se očekává podpora časových značek až do roku 2486, což by mělo eliminovat problém s roken 2038. Současné XFS v5 by mělo být možné převést na nový formát těchto metadat. Urychleno také bude mazání souborů. Starší XFS již nyní s aktuálním jádrem varují před problémem roku 2038.

xfs filesystem being mounted at ... supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)

Oracle má XFS jako výchozí souborový systém pro svůj Oracle Linux, protože je odvozený od RHEL. Dále má od roku 2010 pod kontrolou ZFS díky koupi Sun Microsystems. A do třetice Oracle dříve zaměstnával vývojáře Chrise Masona, který je otcem BTRFS.

(zdroj: phoronix)