 »   »  Organizátoři akce CSNOG zveřejnili první abstrakty a spustili registraci

anonymní

Na webových stránkách komunitního setkání československých správců sítí CSNOG (Czech and Slovak Network Operators Group) najdou nyní zájemci první abstrakty a také registrační formulář. Programová komise nyní prochází a hodnotí zaslané abstrakty. V tuto chvíli jsme zveřejnili prvních 15, ke kterým v nejbližší době přibudou další. Jsme velice rádi, že své příspěvky poslali i zástupci organizací jako je ČTÚ nebo CESNET. Věříme, že konečný program bude atraktivní a že si v něm každý účastník najde to, co ho zajímá. Rád bych znovu zdůraznil, že CSNOG je komunitní akcí síťových odborníků, a tedy že se do ní může zapojit každý – přednáškou nebo prostřednictvím partnerství, uvedl Sergey Myasoedov, předseda programového výboru CSNOG.

Cílem setkání, které se uskuteční 11. a 12. června v Brně, je umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, diskuzi nad aktuálními tématy a sdílení řešení vedoucích k rozvoji internetových sítí v České a Slovenské republice. Na organizaci prvního ročníku se v tuto chvíli podílí hlavně sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, a NIX.CZ, neutrální propojovací uzel pro Českou republiku a Slovensko.