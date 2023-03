Organizátoři síťařského setkání CSNOG 2023 vyhlásili Call for Abstracts

Autor: Roman Prachař

Pořadatelé šestého ročníku komunitního setkání správců českých a slovenských sítí – CSNOG 2023, které se uskuteční 16. a 17. května, vyhlásili Call for Abstracts.





Náměty na vystoupení mohou zájemci přihlašovat do 31. března na webu akce. Programová komise uvítá příspěvky zaměřené na infrastrukturu, správu sítí nebo bezpečnost. Zveřejněny byly také Call of Partners určené sponzorům a partnerům setkání, kteří by například chtěli mít na CSNOG 2023 svůj stánek.





Cílem tradičního setkání komunity CSNOG je umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, diskuzi nad aktuálními tématy a sdílení řešení vedoucích k rozvoji internetových sítí v Česku a na Slovensku. Akci organizují sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.