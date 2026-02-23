Root.cz  »  Akce  »  OSSConf 2026 proběhne od 1. do 3. července v Žilině

OSSConf 2026 proběhne od 1. do 3. července v Žilině

Pavel Stříž
Dnes
Žilinská univerzita v Žiline Autor: Žilinská univerzita v Žiline

V Žilině se ve dnech 1. až 3. července 2026 uskuteční čtrnáctý ročník konference OSSConf.

Zaměřuje se především na osvětu mezi vývojáři a učiteli: otevřený software, otevřená data i otevřený hardware. Organizátoři publikují sborník z došlých příspěvků. Vedle přednášek probíhají i workshopy v učebnách s PC. Součástí akce bývá také Missing Maps Mapathon.

Akce je zdarma, se symbolickým vložným na občerstvení. Můžete se těšit na neformální a přátelskou atmosféru, večerní posezení u guláše s napečenými dobrotami je už tradicí.

