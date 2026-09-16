Ovladač AMD P-state dostává ladění pro Ryzeny generace Zen 6

Generace Zen 6 optikou desktopů a notebooků je zatím v přípravě, ale jelikož AMD vždy dodržela sliby o slibovaném výkonu, mnoho lidí se již těší na další významný posuv vpřed. Na tento posuv vývojáři AMD již připravují i linuxový ekosystém, aktuálně do ovladače P-state pro řízení spotřeby CPU zamířily patche pro desktopové Zeny 6. Objeví se s vydáním jádra Linux 7.4.
Jde konkrétně i naladění parametrů AMD P-State Energy Performance Preferences (EPP) pro konkrétní procesory typu Ryzen, které v rámci Zen 6 půjdou na trh a jejichž provozní parametry, s ohledem na novější výrobní proces u TSMC, je potřeba upravit. Naladění se týká všech typů jader, neb jak je u AMD tradičním zvykem, na trh půjdou modely obsahující jak jádra „výkonná“, tak „zmenšená“ (ta s vyšší efektivitou a výkonem nepříliš se lišícím od jader větších), plus u šesté generace Zenů zde budeme mít i CPU jádra typu low-power.
EPP v rámci ACPI se tak se Zeny 6 bude muset chovat odlišně, aby běh byl co nejefektivnější, nicméně i tak si tipnu, že AMD možná bude opět tyto parametry v průběhu měsíců ještě optimalizovat. Každopádně kód je již v „power“ subsystému jádra ve větvi
-next a lze očekávat jeho včasné začlenění.