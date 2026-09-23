Ovladač nouveau dostává podporu HDMI Deep Color

Do otevřeného ovladače pro grafické karty Nvidia míří patche aktivující podporu HDMI Deep Color. S nimi dostanou majitelé GeForce běžících na toto ovladači a příslušné barevné hloubky podporující možnost využívat 10bit, 12bit a 16bit barevné hloubky.
Jak uvádí popis patchů, vznikly s pomocí „AI partnerů“. V tuto chvíli přidávají podporu pro RGB, YCbCr zatím podporováno není. Také 16bit hloubku nebylo možné otestovat na reálném hardwaru. Abychom byli konkrétní, kód byl otestován na systému s GeForce RTX 3060 připojenou přes HDMI 1.4 k televizoru Sony KDL-46HX855 v režimu 1920×1080/60Hz při 36bitové hloubce (12bit barvy).