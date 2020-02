 »   »  Ovladač pro sdílené složky VirtualBox chystán do Linuxu 5.6

David Ježek

Sdílené složky VirtualBoxu zažily svůj vstup do linuxového jádra s verzí 5.4 jen na pár dnů, během kterých se ukázalo, že kód ještě není dostatečně kvalitní. Autoři na něm tedy zapracovali a tento víkend Al Viro zaslal ovladač VBOXSF zpět do jádra a začalo se čekat na to, zdali/kdy jej Linus začlení.

Aktuálně ovladač obsahuje zhruba tři tisíce řádků zdrojového kódu a jako u jiných ovladačů pro VirtualBox, ani zde nejde o práci lidí z Oraclu, ale komunitní projekt postavený na úpravách a vylepšení toho, co Sun, resp. Oracle nabízejí po léta jako modul mimo vlastní jádro.