Patche pro AMD P-State mohou zvýšit 1%-Low fps ve hrách až o 31%

Sada nových patchů pro p-state ovladač procesorů AMD potěší všechny hráče, tedy zejména také majitele strojků Steam Deck. Implementace per-core Energy Performance Preference (EPP) boostu pro aktuálně zatížená CPU jádra totiž zvyšuje hodnotu fps pro nejnižší 1 %, tedy pro klíčovou metriku, která často rozhoduje o vnímání plynulosti běhu hry. Nárůst může být na Steam Decku až téměř třetinový.
Za změnami stojí David Vernet, vývojář jinak přes den pracující na Linuxu ve společnosti Meta. Problém s neoptimálním využíváním jader spočíval v tom, že při aktivním EPP režimu si parametry určovala sama platforma, což vedlo k situacím, kdy náročné vlákno střídající plné vytížení CPU jádra a kratičké pauzy přiváděli automatiku k neustálému uspávání oněch jinak vytížených CPU jader. Následná opětovná zátěž sice znamenala jen kratičké čekání na opětovné probuzení CPU jádra k plnému výkonu, nicméně tyto drobounké prodlevy srážely hodnoty minimálních fps her.
Řešením pochopitelně bylo zapnout performance režim, nicméně to vede ke zbytečně vysoké spotřebě, a tudíž nízké výdrži Steam Decku. David zavádí tzv. EPP Boost, kdy lze na daná CPU jádra aplikovat tento „per-core Eboost“. Je-li dané jádro během cyklů 10 ms vždy alespoň z 50 % vytížené, je automaticky přepnuto do režimu performance a tento stav drží po dobu 300 ms od posledního zjištěného vytížení.
Tato úprava vede k měřitelnému zlepšení běhu her. Autor uvádí u Civilization VI nárůst hodnoty 1%-low FPS o 31,8 %, zbývajících 99 % vykazuje výkon o 4,1 % vyšší – měřeno na Steam Decku. Pro běh celé věci je potřeba nastavit parametr
amd_pstate.epp_boost=1.