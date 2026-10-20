Patrick Volkerding slaví 60. narozeniny, stále ještě vyvíjí nejstarší distribuci Slackware

Dnes, 20. října 2026, slaví šedesáté narozeniny Patrick Volkerding, americký programátor známý především jako zakladatel a dlouholetý správce linuxové distribuce Slackware. Volkerding se narodil 20. října 1966 ve Virginii a v roce 1993 získal bakalářský titul z informatiky na Minnesota State University Moorhead. V témže roce vydal také první verzi linuxové distribuce Slackware, která se stala jednou z nejdéle nepřetržitě vyvíjených linuxových distribucí vůbec.
Slackware původně vznikl jako upravená verze distribuce Softlanding Linux System (SLS). Volkerding chtěl opravit některé její problémy a nabídnout uživatelům praktičtější prostředí. První vydání Slackware 1.00 se objevilo v červenci 1993 a šířilo se prostřednictvím anonymního FTP v podobě obrazů disket.
Slackware se v průběhu let rozrostl o podporu moderního hardwaru, grafického prostředí, síťových služeb i široké nabídky serverového a desktopového softwaru. Přesto si zachoval konzervativní přístup, který jej odlišuje od většiny současných distribucí. Volkerding je v projektu dodnes hlavní autoritou a v komunitě se pro jeho roli vžilo označení „Benevolent Dictator for Life“, tedy laskavý doživotní diktátor.
Za více než třicet let se Slackware stal důležitou součástí historie Linuxu. Stále se vyvíjí pomalejším a konzervativnějším tempem než distribuce s pevně stanoveným cyklem vydávání. Stabilní větev je zaměřená na spolehlivost a dlouhodobě použitelné komponenty, zatímco vývojová větev označovaná jako
-current průběžně přináší novější verze balíčků a změny připravované pro budoucí vydání. Patrickův projekt přežil několik technologických generací, změnu způsobu distribuce softwaru i nástup mnoha nových distribucí.