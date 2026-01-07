Pátý Mobile Hackfest: Linux na telefonech, kernel a FOSDEM

V úterý 13. ledna 2025 se v pražské kanceláři SUSE v Karlíně uskuteční 5. Mobile Hackfest, komunitní setkání zaměřené na Linux na mobilních zařízeních, kernelový vývoj a související infrastrukturu. Akci pořádá David Heidelberg.
Hackfest proběhne od 10:00 do večera a je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet portování Linuxu na telefony, práci s u-bootem a EFI, psaní device-tree, review kernelových patchů nebo balíčkování pro mobilní distribuce.
Dopoledne jsou na programu krátké mini-přednášky (5 až 15 minut), mimo jiné: jak jednoduše posílat patche do linuxového jádra pomocí nástroje b4, jak má vypadat kvalitní commit, a to nejen v kernelu.
Mezi aktuální hackovací témata patří například zprovoznění sdm845-next na PocoPhone F1, využití Debusine pro balíčkování Luanti (dříve Minetest) pro Mobian a Debian nebo příprava telefonů na prezentace na FOSDEM 2026. K dispozici budou také telefony, na kterých si účastníci mohou Linux přímo vyzkoušet.
Akce je neformální a otevřená, účast je možná i jen na část dne. Zájemci o dění kolem mobilního Linuxu se mohou zapojit do diskuze v matrixovém kanále nebo se podívat na zprávu z předchozí akce.
(Zaslal Luboš Kocman.)