Personální změny v Red Hatu: Hicks je výkonným ředitelem, Cormier předsedou představenstva

Společnost Red Hat jmenovala Matta Hickse svým prezidentem a výkonným ředitelem. Hicks, který dříve působil jako výkonný viceprezident společnosti Red Hat pro produkty a technologie, vystřídá Paula Cormiera, který bude zastávat funkci předsedy představenstva společnosti Red Hat.

Matt Hicks nastoupil do společnosti v roce 2006 jako vývojář v týmu IT. Rychle se vypracoval a na vedoucích pozicích napříč celou organizací pomohl společnosti Red Hat upevnit pozici lídra v oblasti otevřených hybridních cloudových technologií. Obzvlášť důležitý je fakt, že Hicks je jedním ze zakládajících členů týmu inženýrů, který vyvinul , jenž se stal základem pro nasazení hybridních cloudů v různých odvětvích a nyní slouží jako přední podniková platforma Kubernetes. Od té doby je Hicks vůdčí osobností v oblasti hybridního cloudu a produktové strategie společnosti Red Hat.

Paul Cormier, který byl na pozici prezidenta a generálního ředitele jmenován v roce 2020, působí ve společnosti Red Hat již 21 let. Během této doby řídil podstatnou část strategie společnosti v oblasti otevřeného hybridního cloudu a sehrál zásadní roli při rozšiřování portfolia Red Hatu o soubor moderních IT řešení založených na open source inovacích. Jeho zásadním úspěchem byla přeměna Red Hat Linuxu z volně stažitelného operačního systému na model předplatného v podobě (RHEL). Pod Cormierovým vedením Red Hat upevnil pozici lídra v oboru a připravil půdu pro otevřené inovace, které jsou základem hybridního cloudu a moderního IT.

