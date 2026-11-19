Vývojáři PHP upozornili na kritické bezpečnostní chyby, které se týkají všech podporovaných verzí jazyka. Dnes plánují vydat opravné verze, mezi 15:00 a 15:30 středoevropského času. Podrobnosti o zranitelnostech zatím nebyly zveřejněny, mělo by ale jít o několik problémů, z nichž nejzávažnější dosahuje na kritickou úroveň.
Vývojáři doporučují sledovat vydání aktualizací a po jejich zveřejnění přejít na opravené verze. Oznámení se týká pravidelného čtyřtýdenního cyklu vydávání PHP. Zatím není jasné, jaké konkrétní části jazyka chyby zasahují ani jakým způsobem by je bylo možné zneužít.
Předpokládá se, že bude opravena i chyba související se sledováním průběhu nahráváním souborů, o které jsme psali minulý měsíc. Chyba je zneužitelná jen za specifických podmínek, proto nebyla opravena v mimořádném vydání.
Další informace mají být k dispozici spolu s vydáním opravených verzí. Do té doby není známo, zda se chyby týkají konkrétní konfigurace, ani zda existují známé způsoby jejich zneužití.
Očekávané opravné vydání přichází necelý měsíc poté, co PHP opravilo dvě kritické zranitelnosti, CVE-2026-109618 a CVE-2026-109619, souhrnně označované jako PHP2Shell. Umožňovaly neautentizovanému útočníkovi vzdáleně spustit kód prostřednictvím speciálně připravených HTTP požadavků.