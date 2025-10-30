Root.cz  »  WWW  »  PHP framework Symfony má 20 rokov

PHP framework Symfony má 20 rokov

johny
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

PHP Autor: Depositphotos

Symfony oslavuje 20 rokov od svojho vzniku – dve dekády, počas ktorých si pevne vybudoval reputáciu v PHP komunite. Tento framework sa vždy držal najlepších programovacích postupov, čo z neho urobilo profesionálny nástroj na vývoj webových aplikácií. Osobne ho považujem za jeden z top frameworkov vôbec.

Symfony výrazne prispel k rozvoju celého PHP ekosystému, priniesol moderné koncepty, opätovne použiteľné komponenty a inšpiroval mnohé ďalšie projekty. Framework sa neustále vyvíja; v súčasnosti sa aktívne pracuje na tzv. AI Initiative, ktorá doň prinesie AI služby.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

johny

Témata:

Dále u nás najdete

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

AI není krátkodobý výstřelek

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou