PHP mění po 25 letech licenci, místo vlastního textu použije tříklauzulovou licenci BSD

Petr Krčmář
Dnes
PHP

Ben Ramsey ohlásil na blogu projektu PHP změnu licence. Čtvrt století používal projekt upravenou Apache License a vlastní licenci Zend Engine License. Obě obsahovaly specifické podmínky a omezení týkající se používání názvů „PHP“ a „Zend“, doložku o uznání autorství v reklamě a ustanovení, která oprávňovala pouze skupinu PHP Group a společnost Zend Technologies k úpravám těchto licencí.

Licence zakazovaly odvozeným produktům používat označení „PHP“, což způsobovalo problémy například linuxovým distribucím, které PHP upravují a dále šíří. Ani jedna z licencí nebyla navíc kompatibilní s GNU GPL a licence Zend Engine nikdy nebyla schválena organizací OSI.

V roce 2020 se začala v projektu diskutovat změna licence na něco standardního, co je obecně uznáváno oborovými organizacemi jako svobodná licence. Vývojáři se nakonec dohodli a mění licencí PHP na standardní tříklauzulovou licenci BSD, kterou uznává OSINadace pro svobodný software.

Nová licence je kompatibilní s GNU GPL, neobsahuje žádné úpravy týkající se reklamy a žádná omezení uplatnitelná pouze konkrétními organizacemi. Pro distributory by tak měly odpadnout všechny nejasnosti a PHP bude možné bez obav distribuovat jako jakýkoliv jiný svobodný software.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

