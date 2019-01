 »   »  Platící zákazníci G Suite přijdou o Hangouts už v říjnu

Petr Krčmář

Google zveřejnil první konkrétní plány týkající se ukončení podpory chatovací aplikace Hangouts. Jako první o ni přijdou platící zákazníci využívající službu G Suite. Stane se tak už v říjnu letošního roku a uživatelé budou nuceni přejít na aplikace Meet a Chat. Pro běžné uživatele služeb Google se zatím nic nemění a mohou Hangouts používat dále.

Zákazníci služby G Suite budou mít přístupnou službu Chat od 16. dubna, budou ji moci používat přes web a mobilní aplikací. Správci dostanou do ovládacího rozhraní možnost službu konfigurovat, zároveň budou moci kdykoliv sami vypnout pro svou doménu službu Hangouts. Mezi tím se budou funkce postupně přesouvat z Hangouts do Chat a Meet, v říjnu pak dojde k povinnému přechodu všech zbývajících uživatelů do nových služeb.