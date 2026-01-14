Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Po dvou letech vyšla nová verze virtualizační platformy oVirt

Po dvou letech vyšla nová verze virtualizační platformy oVirt

oVirt je open-source projekt robustní virtualizační platformy postavené na hypervisoru KVM. Od samého počátku byl jeho vývoj zaštiťován firmou Red Hat a používán jako upstream projekt pro jejich produkt Red Hat Virtualization (RHV, dříve i RHEV).

Po ohlášení data EOL pro RHV 4.4 došlo k přesměrování vývojářů na implementaci podpory virtualizace do produktu Open Shift Virtualization a projekt oVirt byl přenechán komunitě.

Nyní, po relativně dlouhé době dvou let, došlo k vydání verze 4.5.7, která se zaměřuje především na podporu el10 a aktualizaci komponent systému – viz poznámky k vydání.

Pro zajímavost, oVirt dále používá firma Oracle pro svůj stále podporovaný produkt Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM).

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

