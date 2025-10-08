Root.cz  »  Bezpečnost  »  Počet domén .CZ zabezpečených pomocí DNSSEC překročil jeden milión

Počet domén .CZ zabezpečených pomocí DNSSEC překročil jeden milión

Petr Krčmář
Dnes
Ethernet síť kabel zámek Autor: Depositphotos

V doméně .CZ je nyní více než jeden milion domén zabezpečených technologií DNSSEC. Byl dosažen významný milník, 1 milion domén s podpisem DNSSEC v doméně .CZ! napsal Ondřej Filip, ředitel sdružení CZ.NIC.

Podle veřejných statistik je v .CZ 1,509 miliónů domén, z čehož těsně nad jeden milión je zabezpečeno podpisy pomocí DNSSEC. Tři čtvrtiny podepsaných domén navíc používají moderní algoritmus eliptických křivek ECDSA. Největší poměr podepsaných domén mezi registrátory mají Český hosting (Thinline), Gigaserver (Seonet) a Active24.

Jednoho milionu podepsaných domén s koncovkou .CZ technologií DNSSEC se podařilo docílit zejména díky spolupráci registrátorů, kteří ve větší míře zabezpečují dříve nepodepsané domény. Děje se tak od minulého roku, a to v návaznosti na aktualizované podmínky certifikačního programu CZ.NIC, říká Tomáš Hála z CZ.NIC. U registrátorů účastnících se certifikačního programu se mimo jiné hodnotí také použitý algoritmus, automatické podepisování zákaznických domén a také míra zastoupení domén s podpisem.

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) je rozšíření systému DNS, které zajišťuje integritu a autentizaci odpovědí na DNS dotazy. Autoritativní DNS servery společně s daty distribuují i elektronické podpisy, které resolver dokáže ověřit pomocí veřejných klíčů uložených opět v DNS. Důvěryhodný kořen (root) a řetězec delegací přes TLD umožňují vytvořit důvěryhodný řetězec až k jednotlivé doméně. Podrobnosti naleznete v našem seriálu DNSSEC a bezpečné DNS.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

