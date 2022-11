Počet obyvatel Země dosáhl 8 miliard

Soudě dle aktualizovaných výpočtů, které reflektuje worldometers.info jsme právě dosáhli počtu 8 miliard lidí na této planetě.





Nadále platí, že nejlidnatější zemí je Čína (přes 1,4 miliardy obyvatel), Indie jí ale již řadu let dýchá na záda (aktuálně jen o zhruba 60 miliónů obyvatel méně).





Česká republika si trvale drží zhruba 10,65 miliónů obyvatel, z nemalé části díky migraci z jiných zemí. Podobně Slovensko drží setrvale svých 5 a půl miliónů obyvatel a Vatikán ±800.

Poslední miliarda lidí na svět přibyla za zhruba 12 let, na metu 9 miliard to dle propočtů bude trvat 15 let, neb tempo růstu zpomaluje. Odhad je, že kolem 10 až 11 miliard se přírůstek zastaví, případně světová populace začne klesat.