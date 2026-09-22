Podíl Linuxu dle Statcounteru je ~8,8 %, Windows dále klesají

Statistiky společnosti Statcounter, nově zahrnující letošní srpen, ukazují právě pro poslední uzavřený měsíc další nárůst podílu linuxových systémů, a to na hodnotu 8,76 %. V Evropě jde o 6,4% podíl. Naopak Windows nadále klesají, jejich celosvětový podíl spadl pod dvoutřetinový, aktuálně činí 63 %.
Své dílky v této skládačce budou jistě mít mnohé věci, včetně stále rostoucího počtu prodaných zařízení od Valve (Steam Deck, Steam Machine apod.) či sílící vlny hráčů přecházejících z Windows 11 na Linux.