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Podíl Linuxu dle Statcounteru je ~8,8 %, Windows dále klesají

David Ježek
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Start raketa Linux Autor: Root.cz s využitím Duck.ai
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Statistiky společnosti Statcounter, nově zahrnující letošní srpen, ukazují právě pro poslední uzavřený měsíc další nárůst podílu linuxových systémů, a to na hodnotu 8,76 %. V Evropě jde o 6,4% podíl. Naopak Windows nadále klesají, jejich celosvětový podíl spadl pod dvoutřetinový, aktuálně činí 63 %.

Své dílky v této skládačce budou jistě mít mnohé věci, včetně stále rostoucího počtu prodaných zařízení od Valve (Steam Deck, Steam Machine apod.) či sílící vlny hráčů přecházejících z Windows 11 na Linux.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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