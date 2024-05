Podpora DisplayPortu u Snapdragonu X Elite v Linuxu 6.10

Autor: Depositphotos

Do jádra verze 6.10 míří další patche vylepšující podporu ARM SoC Qualcomm Snapdragon X Elite, tentokrát zaměřené na jeho grafický výstup typu DisplayPort, resp. eDP. Aktualizace pro fyzickou vrstvu v podobě patchů již čeká začlenění.





Qualcomm má se Snapdragony řady X velké plány, nově víme, že ve spolupráci s Microsoftem míří na trh více než dvě desítky strojů CoPilot+ s nimi, ty přitom mají otřást pozicí společností Intel a AMD na poli notebooků. To se ale týká primárně platformy Windows, kde se spolupráce Qualcommu s Microsoftem datuje hluboko do éry Windows 8. Pro Linux probíhají souběžné práce, ostatně SoC této rodiny by měly postupně být využity na širším spektru strojů.