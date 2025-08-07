Root.cz  »  Periferie  »  Podpora karet Nvidia pro linuxovou distribuci AlmaLinux 9 a 10

Podpora karet Nvidia pro linuxovou distribuci AlmaLinux 9 a 10

Petr Krčmář
Dnes
Nvidia Autor: Depositphotos

Projekt AlmaLinux oznámil dostupnost balíčků nabízejících nativní podporu ovladačů karet Nvidia, včetně CUDA a Secure Boot, pro vydání AlmaLinux 9 a 10. Podrobnosti o balíčcích je možné najít na projektové wiki.

Vývojáři AlmaLinuxu Neal Gompa a Jonathan Wright vysvětlují, proč dříve nebylo možné tyto ovladače dodávat a jak se situace změnila s otevřením zdrojových kóduů ovladačů. Tato otevřená verze se pomalu stává vlajkovým ovladačem, ke kterému jsou přidávány nové produkty. S pomocí několika úžasných lidí z ekosystému otevřeného softwaru a komunity AlmaLinux se nám podařilo udělat něco, co v ekosystému EL dosud nebylo možné – dodat ovladače Nvidia pro jádro s podpisem Secure Boot a otevřeným zdrojovým kódem, popisují vývojáři.

Z uživatelského hlediska je vše velmi jednoduché, stačí několik spuštění utility dnf a ovladače jsou připraveny. Pro přidání repozitáře s ovladačem stačí nainstalovat balíček almalinux-release-nvidia-driver, poté už je možné instalovat nvidia-open-kmod a nvidia-driver, případně balíček  cuda.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz.

