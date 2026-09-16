Podpora řízení ventilátorů pro další notebooky Lenovo v jádru Linux 7.4

Ovladač Yogafan, který je v HWMON subsystému od jádra verze 7.1, dozná s jádrem 7.4 podpory dalších notebooků čínského výrobce. Konkrétně půjde o tři modely řady Yoga a jeden Ideapad.
Jádro Linux 7.4 přinese podporu monitorování ventilátorů pro notebooky Yoga Pro 9 16IMH9, Yoga 740–15IML, IdeaPad 3 15ALC6 Ub a Yoga 14cACN 2021. Nejde o zásadní posuv v kódu ovladače, spíše o jednoduché přidání dalších typů s hardwarem odpovídajícím jiným strojům dané generace. Novinek do vývojové větve HWMON subsystému míří v posledních dnech více, včetně strojů Dell či základních desek pro Ryzeny.