Podvod prostřednictvím papírových dopisů cílí na majitele HW kryptopeněženek

Majitelé hardwarových kryptopeněženek Ledger a Trezor jsou nově vystaveni papírovým podvodným dopisům, které přijdou poštou a vypadají jako oficiální dopisy od Ledgeru a Trezoru. Dopis od Trezoru je i podepsaný Matějem Žákem, ale pod tím je napsáno Ledger CEO. Chybička se vloudila.
Součástí je QR kód, který vede na podvodné adresy, velmi podobné oficiálním:
trezor.authentication-check[.]io a
ledger.setuptransactioncheck[.]com. Dopis se snaží uživatele přesvědčit, že je nutné stránky navštívit, aby nedošlo k zablokování peněženky. Stránky později z uživatele chtějí získat heslo (recovery phrase) ve formě 24, 20 nebo 12 slov. To samozřejmě nesmíte nikdy nikomu sdělit, jinak váš účet bude vybrán.
(zdroj: bleepingcomputer)