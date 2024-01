Pokračování žaloby proti AI, která vytvořila stand-up komika

Autor: Depositphotos

O hodinové stand-up komedii vytvořené AI Dudesy, ve které představuje zemřelého komika George Carlina jsme zde již informovali. Pozůstalí žalovali Willa Sasso a Chad Kultgena, kteří za Dudesy stojí, pro porušení autorských práv.





Krátce poté bylo původní video na YouTube označeno jako soukromé a není jej možné shlédnout. Mluvčí Willa pak pro New York Times řekl, že komedie nebyla ve skutečnosti napsaná AI, ale je dílem Chada. Právník pozůstalých na to odvětil, že nevíme, jestli to je pravda. U soudu budou muset obžalovaní vypovídat pod přísahou a podat důkazy.





(zdroj: arstechnica)