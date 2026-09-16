Root.cz  »  Hry

Port SDL3 na HarmonyOS / OpenHarmony

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Richard Yu (Huawei) Autor: The Hans India
Richard Yu (Huawei)
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Knihovna SDL3 byla čerstvě portována na HarmonyOS<, resp. do projektu OpenHarmony. Podpora běhu SDL(3) aplikací, tedy mimo jiné zejména her, se tak bude dostávat i na zařízení Huawei. Portace je dílem Ryana Gordona, kterého známe jako Icculus a který už na Linux portoval hromady věcí, včetně řady her své doby. Jeho práci sponzorovalo herní studio Outfit7.

Dle Ryana je SDL3 port na HarmonyOS/OpenHarmony již využíván několika komerčními hrami a byl otestován na reálném hardwaru. V tuto chvíli je port již v Gitu projektu SDL.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Odborné školení Hacking v praxi s etickým hackerem Lukášem Antalem
VÍCE INFO