Port SDL3 na HarmonyOS / OpenHarmony

Knihovna SDL3 byla čerstvě portována na HarmonyOS<, resp. do projektu OpenHarmony. Podpora běhu SDL(3) aplikací, tedy mimo jiné zejména her, se tak bude dostávat i na zařízení Huawei. Portace je dílem Ryana Gordona, kterého známe jako Icculus a který už na Linux portoval hromady věcí, včetně řady her své doby. Jeho práci sponzorovalo herní studio Outfit7.
Dle Ryana je SDL3 port na HarmonyOS/OpenHarmony již využíván několika komerčními hrami a byl otestován na reálném hardwaru. V tuto chvíli je port již v Gitu projektu SDL.