Poslechněte si podcast z Hackday v Českých Budějovicích

Zajímá vás, jestli se dá na telefonu provozovat skutečný Linux místo Androidu? Komunita Tuxies zveřejnila podcast natočený v souvislosti s Embedded a MobileLinux Hackday v Českých Budějovicích. Hlavním tématem jsou alternativní operační systémy pro mobilní telefony a růst česko-slovenské komunity kolem Mobile Linuxu.
Série Mobilní Hackday začala v Praze v prostorách firmy SUSE na Karlíně a věnuje se portování Linuxu na telefony, práci s kernelem i balíčkování pro mobilní distribuce.
David Heidelberg v podcastu shrnuje současný stav distribucí BengalOS a Mobile NixOS.