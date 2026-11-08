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Poslechněte si podcast z Hackday v Českých Budějovicích

phodina
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Embedded & MobileLinux Hackday České Budějovice Autor: Embedded & MobileLinux Hackday České Budějovice
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Zajímá vás, jestli se dá na telefonu provozovat skutečný Linux místo Androidu? Komunita Tuxies zveřejnila podcast natočený v souvislosti s Embedded a MobileLinux Hackday v Českých Budějovicích. Hlavním tématem jsou alternativní operační systémy pro mobilní telefony a růst česko-slovenské komunity kolem Mobile Linuxu.

Série Mobilní Hackday začala v Praze v prostorách firmy SUSE na Karlíně a věnuje se portování Linuxu na telefony, práci s kernelem i balíčkování pro mobilní distribuce.

David Heidelberg v podcastu shrnuje současný stav distribucí BengalOS a Mobile NixOS.

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Autor zprávičky

phodina



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