Poslední dny pro přihlášení přednášek na OpenAlt

OpenAlt se pomalu blíží. Letos proběhne 7. a 8. listopadu na FIT VUT v Brně a bude to už 21. ročník. Organizátoři ještě nemají hotový program a stále přijímají návrhy přednášek. Termín pro přihlášení byl prodloužen do neděle 11. října.
Nemusíte být profesionální speaker ani mít prezentaci připravenou do posledního slidu. OpenAlt stojí hlavně na lidech, kteří něco dělají a chtějí se o to podělit s ostatními. Pokud máte jasnou představu, o čem chcete mluvit, přihlaste ji.
Věnujete se něčemu zajímavému? Řešíte nějaký projekt? Něco jste postavili, rozbili nebo opravili? Máte rozpracovaný nápad, zkušenost, která by mohla být užitečná ostatním, nebo myšlenku, kterou chcete sdílet a nadchnout pro ni komunitu?
OpenAlt nemá jedno úzké téma. Zajímá nás všechno kolem otevřených technologií, softwaru, hardwaru a společnosti – od Linuxu a open source přes hardware, IoT a bezpečnost až po soukromí, AI, otevřená data, vzdělávání nebo komunitní projekty.